الجمعة 2025-08-29 01:09 ص
 

واتساب يطلق ميزة لتعديل الرسائل بالذكاء الاصطناعي

واتساب يطلق ميزة لتعديل الرسائل بالذكاء الاصطناعي
واتساب يطلق ميزة لتعديل الرسائل بالذكاء الاصطناعي
 
الجمعة، 29-08-2025 12:01 ص
الوكيل الإخباري-  أطلق تطبيق "واتساب" التابع لشركة "ميتا" ميزة جديدة، تتيح للمستخدمين إعادة صياغة رسائلهم، أو تدقيقها، أو تعديلها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.اضافة اعلان


الميزة الجديدة التي أُطلقت أمس الأربعاء تسمّى "مساعدة الكتابة" أو Writing Help، وتعتمد هذه التقنية على معالجات خاصة من "ميتا"، وتتيح للمستخدمين استلام الردود المولَّدة بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى أن تطلع "ميتا" أو "واتساب" على الرسالة النصية أو تعيد صياغتها، حفاظًا على خصوصية الرسائل.

وذكر تقرير لموقع "تك كرانش" أن هذه الأداة توفر أيضًا مقترحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة الرسائل بطريقة احترافية، أو مضحكة، أو بأي أسلوب يريده المستخدم.

وتسعى واتساب من خلال هذه الميزة إلى دفع المستخدمين للاعتماد على تطبيقها عند كتابة الرسائل، بدلًا من اللجوء إلى أدوات خارجية مثل "شات جي بي تي".

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزة عبر النقر على أيقونة القلم الجديدة التي ستظهر عند كتابة الرسائل في التطبيق.

لكن الميزة ستبدأ باللغة الإنجليزية في بعض البلدان المحددة فقط، على أن تتوسع لاحقًا لتشمل لغات أخرى.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

السلطات الجزائرية توقف ناشطة على "تيك توك" بتهمة الإخلال بالآداب العامة

منوعات السلطات الجزائرية توقف ناشطة على "تيك توك" بتهمة الإخلال بالآداب العامة

طارق النوتي نقيبًا لأصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل

أخبار محلية طارق النوتي نقيبًا لأصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل

ن

عربي ودولي مسؤولة أممية تدعو المجتمع الدولي لمساعدة السودانيين

ل

أخبار محلية الحملة الأردنية توزع وجبات الإفطار على مرضى الكلى شمالي قطاع غزة

الأميركيون ودعم إسرائيل .. استطلاع يكشف تحولًا في المواقف

عربي ودولي الأميركيون ودعم إسرائيل .. استطلاع يكشف تحولًا في المواقف

ت

عربي ودولي بزشكيان: "نحن لا نخشى أي تهديد وسنرد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان"

واتساب يطلق ميزة لتعديل الرسائل بالذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا واتساب يطلق ميزة لتعديل الرسائل بالذكاء الاصطناعي

ا

عربي ودولي البيت الأبيض: ترامب غير راضٍ عن التطورات في أوكرانيا



 
 





الأكثر مشاهدة