واتساب يطلق ميزة لتعديل الرسائل بالذكاء الاصطناعي

الميزة الجديدة التي أُطلقت أمس الأربعاء تسمّى "مساعدة الكتابة" أو Writing Help، وتعتمد هذه التقنية على معالجات خاصة من "ميتا"، وتتيح للمستخدمين استلام الردود المولَّدة بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى أن تطلع "ميتا" أو "واتساب" على الرسالة النصية أو تعيد صياغتها، حفاظًا على خصوصية الرسائل.
وذكر تقرير لموقع "تك كرانش" أن هذه الأداة توفر أيضًا مقترحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة الرسائل بطريقة احترافية، أو مضحكة، أو بأي أسلوب يريده المستخدم.
وتسعى واتساب من خلال هذه الميزة إلى دفع المستخدمين للاعتماد على تطبيقها عند كتابة الرسائل، بدلًا من اللجوء إلى أدوات خارجية مثل "شات جي بي تي".
ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزة عبر النقر على أيقونة القلم الجديدة التي ستظهر عند كتابة الرسائل في التطبيق.
لكن الميزة ستبدأ باللغة الإنجليزية في بعض البلدان المحددة فقط، على أن تتوسع لاحقًا لتشمل لغات أخرى.
سكاي نيوز
-
