السلطات الجزائرية توقف ناشطة على "تيك توك" بتهمة الإخلال بالآداب العامة

الوكيل الإخباري-   أوقفت مصالح الأمن بولاية المدية الجزائرية شابة ناشطة على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، لاتهامها بارتكاب فعل علني مخل بالحياء، وترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام.اضافة اعلان


وقد أثارت قضيتها اهتمامًا واسعًا بعد انتشار فيديو لها عبر تطبيق تيك توك.

تفاصيل القضية بدأت بانتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه المتهمة تقوم بأفعال خادشة للحياء خلال بث مباشر.

بالإضافة إلى ذلك، قامت بإعادة نشر محتوى وأخبار كاذبة عبر حساباتها.

فتحت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للشرطة القضائية في المدينة تحقيقًا بالتنسيق مع النيابة المختصة، وتمكنت من تحديد هويتها.

وتبين أن المتهمة في العقد الثاني من العمر، ليتم توقيفها يوم 25 أغسطس، ومصادرة هاتفها.

بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، جرى تقديم المتهمة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية.

وبناءً على الوقائع، قرر وكيل الجمهورية إحالة ملف القضية إلى قاضي الحكم، الذي أصدر أمرًا بإيداعها الحبس وفق إجراءات المثول الفوري.

روسيا اليوم
 
 
