إيطاليا: لن نرسل جنودنا إلى أوكرانيا

الخميس، 28-08-2025 11:47 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات الإيطالية أنها لن ترسل جنودها إلى أوكرانيا، لكنها ستسمح بالمشاركة في توفير ضمانات الأمن "من الخارج" وفقط بعد إبرام وقف إطلاق النار.اضافة اعلان


جاء ذلك في بيان مكتب الصحافة التابع لقصر كيجي الحكومي بعد اجتماع قادة الائتلاف الحاكم الذي دعت إليه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني لتقييم المسار المحتمل لمفاوضات السلام حول أوكرانيا بعد اللقاءات الأخيرة في البيت الأبيض.

وجاء في البيان: "تم التأكيد على أن مشاركة إيطاليا في النشر المحتمل لقوات متعددة الجنسيات على أراضي أوكرانيا غير متوقعة، بينما يتم النظر في خيارات المراقبة وأنشطة أخرى خارج أوكرانيا فقط بعد توقف القتال".

وكانت ميلوني قد أفادت سابقاً أن ضمانات الأمن لأوكرانيا على غرار المادة الخامسة من معاهدة شمال الأطلسي هي الآلية الرئيسية التي يدرسها حلفاء كييف الغربيون.

وأشارت إلى أن روما هي من قدم هذا الاقتراح في البداية، وهي ليست عضواً رسمياً في "تحالف الراغبين" المؤلف من الدول التي تسمح بإمكانية إرسال جنودها لمراقبة الامتثال لوقف إطلاق النار.

وكانت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" قد أفادت سابقاً بأن إيطاليا قد تقدم خبراء في إزالة الألغام لأعمال إزالة الألغام في الأراضي الأوكرانية.

روسيا اليوم

