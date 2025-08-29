بزشكيان: "نحن لا نخشى أي تهديد وسنرد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان"

وقال بزشكيان: "نحن لا نخشى أي تهديد، ونعمل بكل طاقتنا لحل مشاكل البلاد ولرفعة وعزة شعبنا. نحن نكره الحرب ونريد السلام، لكننا سنرد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان".
وانتقد الرئيس الإيراني الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة والدول الأوروبية لإسرائيل وتبريرها جرائمها، خصوصاً ضد أهالي غزة، قائلا: هذه الدول، من دون أن تذكر بلدا واحدا هاجمته إيران، تتهمنا بدعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان، بينما تدافع عن كيان مجرم يمارس الإبادة. لا أستطيع أن أصدق أنهم بشر، إذ لا يمكن لأي إنسان أن يشاهد المعاناة والآلام التي يعيشها أهل غزة ويبررها. فأين هي حقوق الإنسان التي يدعونها؟ وأي منطق يبرر الدعم العسكري واللوجستي والتقني لكيان قاتل في عالم اليوم؟".
وأوضح بزشكيان أن الهدف من ضغوط أمريكا والدول الغربية هو جعل إيران دولة ضعيفة منزوعـة السلاح، لكنه شدد: "نحن لا نخشى أي تهديد، ونعمل بكل طاقتنا لحل مشاكل البلاد ولرفعة وعزة شعبنا. نحن نكره الحرب ونريد السلام، لكننا سنرد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان".
وأكد بزشكيان: "المجرمون والقتلة يظنون أنهم سيخلّدون بجرائمهم وإراقة دماء الأبرياء، لكن قريباً سيلقون المصير نفسه الذي لقيه أسلافهم، ولن يبقى منهم إلا العار واللعنة".
-
أخبار متعلقة
-
مسؤولة أممية تدعو المجتمع الدولي لمساعدة السودانيين
-
الأميركيون ودعم إسرائيل .. استطلاع يكشف تحولًا في المواقف
-
البيت الأبيض: ترامب غير راضٍ عن التطورات في أوكرانيا
-
إيطاليا: لن نرسل جنودنا إلى أوكرانيا
-
الشرع يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
-
تأكيد على وحدة سوريا وسيادتها في لقاء رئاسي مع رئيس المخابرات العراقية
-
مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في لبنان لنهاية العام القادم
-
بسبب القطاع .. زعيم حزب بريطاني سيقاطع عشاء على شرف ترامب