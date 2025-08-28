الخميس 2025-08-28 11:32 م
 

بسبب القطاع .. زعيم حزب بريطاني سيقاطع عشاء على شرف ترامب

زعيمَ الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض، إد ديفي
 
الخميس، 28-08-2025 10:20 م
الوكيل الإخباري-   أعلن زعيم حزب معارض في بريطانيا، أنه سيقاطع المأدبة التي يقيمها الملك تشارلز الثالث خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسمية للبلاد الشهر المقبل، بسبب موقف ترامب من الحرب في غزة.اضافة اعلان


وقال زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين، إد ديفي، إنه يريد توجيه "رسالة قوية" برفضه دعوة العشاء.

ومن المقرر أن يزور ترامب المملكة المتحدة من 17 إلى 19 سبتمبر في زيارة تتضمن مأدبة عشاء يقيمها الملك على شرفه.

وكتب ديفي، زعيم ثالث أكبر حزب في البرلمان، في صحيفة "الغارديان"، الأربعاء: "أشعر بالمسؤولية التي تحتم علي أن أفعل كل ما بوسعي لضمان عدم نسيان سكان غزة خلال الفعاليات الرسمية".

وأضاف: "مقاطعة مأدبة العشاء الرسمية ليست شيئًا كنت أرغب في القيام به على الإطلاق، لكنني أعتقد أنها الطريقة الوحيدة التي أستطيع من خلالها بعث رسالة إلى ترامب و(رئيس الوزراء البريطاني كير) ستارمر، مفادها أنهما لا يستطيعان غض الطرف وتمني أن يزول الأمر (الحرب)".

وتابع: "توصلت إلى استنتاج مفاده أنه يجب أن أرفض حضور هذه المناسبة".

وانتقد حزب المحافظين المعارض القرار ووصفه بأنه "سلوك ينطوي على قلة احترام"، لكن ديفي صرّح لإذاعة "بي بي سي"، الخميس: "لا أقلل من احترامي للملك".

ونقل ستارمر دعوة شخصية من تشارلز إلى ترامب الذي كان مسرورًا للغاية، خلال زيارته لواشنطن في فبراير.

وشهدت زيارة الرئيس الأميركي الرسمية عام 2019 احتجاجات حاشدة، ومن المقرر تنظيم تظاهرات خلال الزيارة المقبلة.

وقاطع العديد من السياسيين، بينهم زعيم حزب العمال آنذاك جيريمي كوربن، العشاء الرسمي الذي أقيم على شرف ترامب في قصر باكنغهام عام 2019.

