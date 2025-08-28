البيت الأبيض: ترامب غير راضٍ عن التطورات في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت مساء اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب غير راض عن التطورات في مسار الأزمة في أوكرانيا، لكنه لم يتفاجأ منها.



وقالت في إفادة صحفية دورية: "كان (ترامب) غير سعيد بالأنباء، لكنه لم يتفاجأ"، مشيرة إلى أن "أوكرانيا هاجمت مؤخرا مصافي النفط الروسية".

كما أعربت كارولين ليفيت عن اعتقاد الولايات المتحدة بأن روسيا وأوكرانيا غير مستعدين في هذه المرحلة لإنهاء النزاع، مشيرة إلى أن الرئيس ينوي إصدار "بيانات إضافية" لاحقا بشأن الوضع في أوكرانيا.



وقالت خلال الإفادة: "من المحتمل أن يكون كلا طرفي هذه الحرب غير مستعدين لإنهائها. الرئيس يريد أن تنتهي، لكن قادة هذين البلدين بحاجة إلى إنهائها ويجب أن يريدوا ذلك أيضا. أعتقد أن الرئيس ترامب سيصدر لاحقا بعض البيانات الإضافية حول هذا الموضوع"، دون أن توضح موعد صدور البيانات الجديدة من ترامب.



وفي السياق، طلبت أوكرانيا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بسبب الضربات التي تعرضت لها كييف، على الرغم من أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أشارت مرارا سابقا إلى أن الضربات تستهدف حصرا منشآت البنية التحتية العسكرية، وأماكن تجمع الجنود وممثلي القيادة العسكرية.



ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، يوم الخميس، بأن كييف تواصل شن ضربات على منشآت البنية التحتية في روسيا، بما في ذلك الضربات التي غالبا ما تستهدف المنشآت المدنية.