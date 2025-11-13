انخفاض أسعار النفط عالميا

08:21 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي الخميس إذ عزز تقرير أظهر ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، المخاوف من أن المعروض العالمي يتجاوز الطلب الحالي على الوقود.





وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات أو 0.03 بالمئة إلى 62.69 دولار للبرميل بعد انخفاضها 3.8 بالمئة في الجلسة الماضية.



وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات أو 0.09 بالمئة إلى 58.44 دولار للبرميل، مواصلا خسائر بلغت 4.2 بالمئة أمس الأربعاء.



وذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الأربعاء أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من نوفمبر تشرين الثاني.



وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت.