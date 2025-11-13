انخفاض أسعار الذهب عالميا

08:16 ص

الوكيل الإخباري- تراجع الذهب من أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع الخميس متأثرا سلبا بارتفاع الدولار، بينما يترقب المتعاملون استئناف إصدار البيانات الاقتصادية الأميريكية لتوقع مسار معدل الفائدة. اضافة اعلان





بحلول الساعة 0203 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4194.63 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر تشرين الأول في الجلسة الماضية.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 4199.30 دولار للأوقية.



وواصل مؤشر الدولار مكاسبه أمام منافسيه مما جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.



واتخذ مجلس النواب الأميركي خطوة إجرائية نحو إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة أمس الأربعاء.



وبدأ الإغلاق في أول أكتوبر تشرين الأول ليتوقف معه إصدار البيانات الاقتصادية المهمة مثل تقارير الوظائف والتضخم.