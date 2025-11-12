الخميس 2025-11-13 01:17 ص
 

المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية يتوّج بالميدالية البرونزية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

الأربعاء، 12-11-2025 11:44 م

الوكيل الإخباري- توّج المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية بالميدالية البرونزية في منافسات لعبة ROCKET LEAGUE بدورة ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).

ونجح المنتخب في تقديم مستويات متميزة قادته لأحراز الميدالية البرونزية في البطولة.

 
 
