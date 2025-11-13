غوغل تعلن عن مفاجأة سارّة لصناع المحتوى ومستخدمي الإنترنت

وأشارت غوغل عبر مواقعها الرسمية إلى أن أداة Opal أثبتت فائدتها الكبيرة لصناع المحتوى والأشخاص الذين يرغبون بالترويج لمواقعهم ومنتجاتهم عبر الإنترنت، إذ يمكن الاعتماد عليها في إنشاء التطبيقات وتصميم محتوى مميز، وكذلك كتابة المنشورات ونصوص الإعلانات المرئية لمواقع التواصل الاجتماعي، وفي صياغة النصوص وإنشاء التعليقات الصوتية للنصوص والإعلانات.
