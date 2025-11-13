الخميس 2025-11-13 08:43 ص
 

غوغل تعلن عن مفاجأة سارّة لصناع المحتوى ومستخدمي الإنترنت

غوغل تعلن عن مفاجأة سارّة لصناع المحتوى ومستخدمي الإنترنت
تعبيرية
 
الخميس، 13-11-2025 07:58 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت غوغل أن أداة Opal لإنشاء التطبيقات والمحتوى بالذكاء الاصطناعي أصبحت متاحة في أكثر من 160 دولة.

اضافة اعلان

 

وكانت غوغل قد أعلنت عن طرح هذه الأداة لأول مرة في الولايات المتحدة في يوليو الماضي، ومن ثم أطلقتها في 15 دولة إضافية في أكتوبر، واليوم أعلنت أن هذه الأداة ستكون متاحة للمستخدمين في أكثر من 160 دولة.

وأشارت غوغل عبر مواقعها الرسمية إلى أن أداة Opal أثبتت فائدتها الكبيرة لصناع المحتوى والأشخاص الذين يرغبون بالترويج لمواقعهم ومنتجاتهم عبر الإنترنت، إذ يمكن الاعتماد عليها في إنشاء التطبيقات وتصميم محتوى مميز، وكذلك كتابة المنشورات ونصوص الإعلانات المرئية لمواقع التواصل الاجتماعي، وفي صياغة النصوص وإنشاء التعليقات الصوتية للنصوص والإعلانات.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش اليمن والسودان اليوم

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

الطقس اول منخفض جوي قادم للاردن .. انقلاب حاد على حالة الطقس بهذا الموعد

تعبيرية

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

أونصات ذهبية

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

غوغل تعلن عن مفاجأة سارّة لصناع المحتوى ومستخدمي الإنترنت

تكنولوجيا غوغل تعلن عن مفاجأة سارّة لصناع المحتوى ومستخدمي الإنترنت

أفيخاي أدرعي يوجه رسالة: روقوا.. ما زلت هنا

عربي ودولي أفيخاي أدرعي يوجه رسالة: روقوا.. ما زلت هنا

مصابان برصاص الاحتلال في قباطية

فلسطين مصابان برصاص الاحتلال في قباطية

البقاء لله

الوفيات وفيات الخميس 13-11-2025



 
 





الأكثر مشاهدة