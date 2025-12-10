العراق: سيول تجتاح البلاد وتخلف قتلى وأضرارًا كبيرة

09:08 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756861 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تعرض العراق خلال اليومين الماضيين لموجة أمطار غزيرة أوقعت عددًا من القتلى وخلفت أضرارًا في بعض مناطق البلاد. اضافة اعلان





وكانت بلدة جمجمال غرب السليمانية من أكثر المناطق تضررًا، بسبب انخفاضها وموقعها وكثرة التلال والوديان فيها، ما أدى إلى تجمع المياه وتحويلها إلى سيول جارفة. حيث أظهرت المشاهد المصورة السيول وهي تجتاح عدة مدن في الإقليم، مما أدى إلى جرف سيارات وانهيار جسر حيوي يعد محورًا مهمًا لتنقل السكان.



وأدت السيول أيضًا إلى وفاة 5 أشخاص، في حين ما يزال البحث جاريًا عن مفقودين، وأصيب 12 آخرون بجروح. كما خلفت أضرارًا واسعة شملت غرق مخازن ومحال ومنازل، إضافة إلى تضرر عشرات السيارات.

وبسبب المنخفض، تعطلت حركة المرور، وواجه السكان صعوبة كبيرة في التنقل بسبب ارتفاع منسوب المياه.



وفي محافظة كركوك، أفاد مدير ناحية ليلان محمد ويس بوفاة طفلة مساء الثلاثاء بعدما جرفتها السيول قرب منزلها. فيما تسببت السيول اليوم الأربعاء بانهيار جزء من جسر رئيسي في منطقة طوزخورماتو كان يربط بين كركوك وبغداد، وفق ما أفادت السلطات المحلية.



وفي مدينة الحلة في جنوب البلاد، أفاد مراسل فرانس برس أن المياه أغرقت شوارع عدة ودخلت منازل المواطنين.

تم نسخ الرابط





