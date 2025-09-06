الهند: العلاقات مع الولايات المتحدة لا تزال "إيجابية جدا"

وأتى تبادل هذه التصريحات في خضمّ توتّر، بعدما فرضت واشنطن رسومًا جمركية تصل إلى 50% على الواردات الهندية، متّهمة نيودلهي بالمساهمة في استمرار هجمات موسكو القاتلة في أوكرانيا من خلال شراء النفط الروسي.
إلّا أن ترامب ومودي، وهما شعبويان يمينيان، يُقيمان روابط متينة منذ ولاية الرئيس الأميركي الأولى.
وكتب مودي عبر منصة "إكس": "أُقدّر بعمق مشاعر الرئيس ترامب وتقييمه الإيجابي لروابطنا، وأشاطره الرأي بهذا الخصوص"، مضيفًا أن الهند والولايات المتحدة تربطهما "شراكة استراتيجية شاملة إيجابية جدًا تتطلع إلى المستقبل".
وفي وقت سابق، قال ترامب لصحفيين: "الصداقة مع مودي ستبقى على الدوام".
وأضاف: "العلاقات مميزة بين الهند والولايات المتحدة، لا داعي للقلق".
-
أخبار متعلقة
-
مسؤول بحزب الله: تحرك مجلس الوزراء اللبناني بشأن خطة الجيش فرصة للعودة للحكمة والتعقل
-
قوات كييف تنشئ "سرية الموت" من الجنود الضعفاء والمرضى لكي يلقوا حتفهم
-
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب
-
إدانات خليجية لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم
-
الحكومة اللبنانية ترحب بخطة الجيش بشأن حصر السلاح
-
تحذيرات إسرائيلية من تعزيز مصر العسكري في سيناء
-
سوريا .. انفجار سيارة في حلب وأنباء عن سقوط قتلى ومصابين
-
مصر .. اتهام برلماني شهير في قضية احتيال كبرى