الهند: العلاقات مع الولايات المتحدة لا تزال "إيجابية جدا"

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، أن العلاقات بين نيودلهي وواشنطن "إيجابية جدًا"، بعدما جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأكيد على علاقة الصداقة الشخصية بينهما، مخفّفًا من أهمية تصريحات سابقة أشار فيها إلى "خسارة الهند" مع تقرّبها من الصين.اضافة اعلان


وأتى تبادل هذه التصريحات في خضمّ توتّر، بعدما فرضت واشنطن رسومًا جمركية تصل إلى 50% على الواردات الهندية، متّهمة نيودلهي بالمساهمة في استمرار هجمات موسكو القاتلة في أوكرانيا من خلال شراء النفط الروسي.

إلّا أن ترامب ومودي، وهما شعبويان يمينيان، يُقيمان روابط متينة منذ ولاية الرئيس الأميركي الأولى.

وكتب مودي عبر منصة "إكس": "أُقدّر بعمق مشاعر الرئيس ترامب وتقييمه الإيجابي لروابطنا، وأشاطره الرأي بهذا الخصوص"، مضيفًا أن الهند والولايات المتحدة تربطهما "شراكة استراتيجية شاملة إيجابية جدًا تتطلع إلى المستقبل".

وفي وقت سابق، قال ترامب لصحفيين: "الصداقة مع مودي ستبقى على الدوام".

وأضاف: "العلاقات مميزة بين الهند والولايات المتحدة، لا داعي للقلق".
 
 
