إيلون ماسك: تذكروا التصويت غدا في نيويورك.. صوتوا لكومو

الوكيل الإخباري- دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في تدوينة على منصة "X" أمس الاثنين، إلى التصويت للمرشح المستقل أندرو كومو في انتخابات عمدة مدينة نيويورك.



وقال ماسك في تدوينته: "تذكروا التصويت غدا في نيويورك!.. تذكروا أن التصويت لكورتيس هو في الحقيقة تصويت لمومدومي أو أيا كان اسمه".

واختتم الملياردير الأمريكي بالدعوة إلى التصويت لأندرو كومو.



ويتوجه سكان نيويورك، اليوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس بلدية جديد في انتخابات استقطبت اهتماما واسعا داخل البلاد وخارجها، بعدما وصف الرئيس دونالد ترامب المرشح الديمقراطي زهران ممداني، الأوفر حظا، بأنه "شيوعي".



ويتصدر ممداني الأمريكي المسلم المجنس ونائب كوينز في المجلس التشريعي لولاية نيويورك عن الحزب الديمقراطي السباق متقدما على الحاكم السابق للولاية أندرو كومو، والذي يترشح كمستقل عقب خسارته في الانتخابات التمهيدية أمام ممداني.



أما مرشح الحزب الجمهوري كورتس سليوا (71 عاما) الذي حل ثالثا في استطلاعات الرأي، فهو شخصية إعلامية معروفة أسس مجموعة "الملائكة الحارسة" التطوعية، ويعرف بولعه بالقطط.



وكشف أحدث استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك في الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر حصول ممداني على 43% من الأصوات، يليه كومو بنسبة 33 % وسليوا بنسبة 14 %.



وقبل يوم من انتخابات عمدة مدينة نيويورك، احتدم الجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي زهران ممداني.



ووصفت صحيفة "واشنطن بوست" سباق الفوز برئاسة بلدية نيويورك بأنه "الأكثر إثارة للجدل في التاريخ الحديث للمدينة".



وأشارت إلى أن ترامب وممداني "ألد الأعداء"، مؤكدة أنهما لا يستطيعان التوقف عن الحديث عن بعضهما البعض، ويريان فائدة في هجماتهما المتبادلة.



وذكرت الصحيفة أن كلا الخصمين يستفيدان من هذه المواجهة، فترامب يسعى لتصوير ممداني على أنه وجه المعارضة المتطرفة، بينما ساعد وعد ممداني في توحيد الديمقراطيين ضد خصمهم قبيل انتخابات الثلاثاء.



ورجحت الصحيفة أن يستمر الصراع بين ترامب وممداني، في حال فوز الأخير في سباق الانتخابات، طيلة السنوات المتبقية من ولاية ترامب الثانية.