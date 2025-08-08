الجمعة 2025-08-08 10:08 ص
 

الولايات المتحدة تزيد مكافأة القبض على رئيس فنزويلا إلى 50 مليون دولار

الوكيل الإخباري-   قالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي الخميس، إن الولايات المتحدة تعرض مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي مقطع فيديو على منصة إكس، اتهمت بوندي مادورو بالتعاون مع عصابات للجريمة المنظمة.

 

كانت الولايات المتحدة قد عرضت من قبل مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تتعلق بمادورو، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية.


ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية بعد على طلب للتعليق.

 

 
 
