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الولايات المتحدة.. حذف أسماء 7 ملايين شخص تزيد أعمارهم عن 120 عاما من سجلات الضمان الاجتماعي

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 25-03-2025 10:28 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية أن إدارة الضمان الاجتماعي أدرجت ما يقرب من سبعة ملايين مواطن تبلغ أعمارهم 120 عاما وأكثر في سجلات المتوفين.

وكتبت الوزارة في منشور عبر منصة "إكس": "على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، أجرت هيئة الضمان الاجتماعي عملية تطهير واسعة لبياناتها. والآن، أدرج ما يقرب من سبعة ملايين من حاملي أرقام الضمان الاجتماعي، ممن تزيد أعمارهم عن 120 عاما، في قائمة المتوفين.. ويتبقى حوالي 5 ملايين آخرين".

وفي منشور على "إكس" كتب رئيس الوزارة إيلون ماسك: "لا مزيد من القروض للأطفال أو الأشخاص الذين أصبحوا كبارا جدا ليكونوا على قيد الحياة".

وكانت وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن هيئة الضمان الاجتماعي الأمريكية وافقت على الاعتراف بنحو 3.2 مليون من سكان الولايات المتحدة الذين تزيد أعمارهم عن 120 عاما والذين تم إدراجهم في قواعد بياناتها كأشخاص أحياء كأشخاص متوفين.

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وعلق ماسك ساخرا: "هناك العديد من مصاصي الدماء في الولايات المتحدة"، وذلك ردا على جدول بيانات أعمار الأمريكيين الأحياء الذين يتلقون إعانات اجتماعية.


ووفقا للجدول، لم يقتصر الأمر على ملايين الأمريكيين الأحياء الذين تتراوح أعمارهم بين 120 و249 عاما، بل امتد إلى "معمر واحد" مصنف في الفئة العمرية 360-369 عاما.


ووفقا لوزارة المالية الفيدرالية، خلال عامي 2020 و2021 وحدهما، مُنح 3095 قرضا بقيمة 333 مليون دولار أمريكي لأفراد مسجلين على أنهم فوق سن 115 عاما.

 

RT

 
 
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