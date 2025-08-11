اليابان تدعو 3 ملايين شخص لإخلاء منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة

الوكيل الإخباري- دعت السلطات اليابانية اليوم الاثنين، أكثر من 3 ملايين شخص جنوب غربي البلاد لإخلاء منازلهم بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

