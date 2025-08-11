اليابان تدعو 3 ملايين شخص لإخلاء منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، جرفت مياه الفيضانات العديد من المركبات وألحقت أضرارا بالغة في الطرق بمحافظة كوماموتو، فيما تم الإبلاغ عن فقدان 4 أشخاص على الأقل.
