الخميس 2025-09-04 12:16 م
 

انتصار لهارفارد.. القضاء الأمريكي يلغي قرار ترمب "الانتقامي" بقطع تمويل بـ2.6 مليار دولار

ترمب
ترمب
 
الخميس، 04-09-2025 09:18 ص

الوكيل الإخباري-   في انتصار قضائي لقطاع التعليم في الولايات المتحدة، أصدرت قاضية فدرالية حكماً بإلغاء قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سحب تمويل ضخم بقيمة 2.6 مليار دولار كان مخصصاً للأبحاث في جامعة هارفارد، معتبرةً أن القرار  يرقى إلى مستوى "الانتقام غير القانوني".

اضافة اعلان

 

أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، أليسون بوروز، حكمها لصالح جامعة هارفارد، إحدى أبرز جامعات "رابطة اللبلاب" (Ivy League).


وذكرت القاضية في حيثيات حكمها أن التخفيضات التي فرضتها إدارة ترمب كانت بمثابة عقاب غير قانوني للجامعة، بسبب رفضها الانصياع لمطالب البيت الأبيض بتغيير سياساتها الأكاديمية والإدارية.

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

يلل

منوعات بعد 40 عاما.. قصة العثور على حطام "تيتانيك" كما يرويها مكتشفها

رابطة الكتاب الأردنيين

أخبار محلية أمسية أدبية نقدية في رابطة الكتاب الأردنيين في الزرقاء

غزة

فلسطين مقرر أممي: الوقت تأخر للتحرك والمجاعة تزيد في غزة

ر

طب وصحة 5 عادات شائعة لا تفعلها مباشرة بعد تناول الطعام

زلزال

أخبار محلية الأردن يرصد الهزة الأرضية على الحدود العراقية السورية

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزيرة التنمية تلتقي الاتحاد النوعي للمزارعات وتؤكد أهمية تمكين المرأة في قطاع الزراعة

لل

طب وصحة مخاطر TPO: تعرف على المادة المحظورة في مناكير الجل .. ولماذا تعتبر خطيرة؟

عجلون

أخبار محلية عجلون: 150 ألف دينار لتنفيذ فتح وإعادة تأهيل طريق الصفصافة - الساخنة



 
 





الأكثر مشاهدة