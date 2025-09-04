انتصار لهارفارد.. القضاء الأمريكي يلغي قرار ترمب "الانتقامي" بقطع تمويل بـ2.6 مليار دولار

الوكيل الإخباري- في انتصار قضائي لقطاع التعليم في الولايات المتحدة، أصدرت قاضية فدرالية حكماً بإلغاء قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سحب تمويل ضخم بقيمة 2.6 مليار دولار كان مخصصاً للأبحاث في جامعة هارفارد، معتبرةً أن القرار يرقى إلى مستوى "الانتقام غير القانوني".

أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، أليسون بوروز، حكمها لصالح جامعة هارفارد، إحدى أبرز جامعات "رابطة اللبلاب" (Ivy League).