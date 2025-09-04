انتصار لهارفارد.. القضاء الأمريكي يلغي قرار ترمب "الانتقامي" بقطع تمويل بـ2.6 مليار دولار

وذكرت القاضية في حيثيات حكمها أن التخفيضات التي فرضتها إدارة ترمب كانت بمثابة عقاب غير قانوني للجامعة، بسبب رفضها الانصياع لمطالب البيت الأبيض بتغيير سياساتها الأكاديمية والإدارية.
