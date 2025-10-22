الأربعاء 2025-10-22 11:37 ص
 

مصرع 29 شخصا بانفجار صهريج وقود في نيجيريا

جانب من آثار الانفجار
جانب من آثار الانفجار
 
الأربعاء، 22-10-2025 09:42 ص

الوكيل الإخباري-    لقي 29 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 42 آخرون، جراء انفجار شاحنة صهريج وقود بعد حادث سير في ولاية نيجر وسط نيجيريا الليلة الماضية.

ووفقا لوكالة أنباء عموم إفريقيا، ذكرت أجهزة الإسعاف في نيجيريا أن الشاحنة كانت تنقل الوقود عندما انقلبت، ما أدى إلى تجمع عدد من الأشخاص حولها لجمع الوقود قبل أن تنفجر وتشتعل فيها النيران، ما أسفر عن وقوع هذا العدد الكبير من الضحايا.

 
 
