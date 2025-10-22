مصرع 29 شخصا بانفجار صهريج وقود في نيجيريا

الوكيل الإخباري- لقي 29 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 42 آخرون، جراء انفجار شاحنة صهريج وقود بعد حادث سير في ولاية نيجر وسط نيجيريا الليلة الماضية.

