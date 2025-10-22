مصرع 29 شخصا بانفجار صهريج وقود في نيجيريا

ووفقا لوكالة أنباء عموم إفريقيا، ذكرت أجهزة الإسعاف في نيجيريا أن الشاحنة كانت تنقل الوقود عندما انقلبت، ما أدى إلى تجمع عدد من الأشخاص حولها لجمع الوقود قبل أن تنفجر وتشتعل فيها النيران، ما أسفر عن وقوع هذا العدد الكبير من الضحايا.
