الأربعاء 2025-10-22 09:38 ص
 

روبيو يصل غدا إلى إسرائيل

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
 
الأربعاء، 22-10-2025 09:26 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيصل إلى إسرائيل غدا في زيارة تستمر لمدة يومين. اضافة اعلان
 
 
