روبيو يصل غدا إلى إسرائيل

09:26 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيصل إلى إسرائيل غدا في زيارة تستمر لمدة يومين.


