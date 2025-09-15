الإثنين 2025-09-15 06:05 م
 

انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية في الدوحة

الإثنين، 15-09-2025 04:00 م
الوكيل الإخباري-  انطلقت في العاصمة القطرية أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة للخروج بقرار بخصوص الهجوم الإسرائيلي في الدوحة وتداعياته على المنطقة والعالم. اضافة اعلان
 
 
