انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية في الدوحة

04:00 م

الوكيل الإخباري- انطلقت في العاصمة القطرية أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة للخروج بقرار بخصوص الهجوم الإسرائيلي في الدوحة وتداعياته على المنطقة والعالم. اضافة اعلان

