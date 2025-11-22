بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. مبادرة "لأطفال الزيتون" تساند أطفال غزة

حيث أطلقت هذه المبادرة في شهر رمضان الماضي بالشراكة مع مؤسسة "التعاون" الفلسطينية، لتمثل نموذجًا مميزًا للتكافل والتضامن الإنساني الإماراتي مع أطفال غزة، وتنفذ هذه المبادرة أعمالها بالتنسيق مع عملية "الفارس الشهم 3"، ومؤخرًا أرسلت المبادرة قافلة مكوّنة من 22 شاحنة نقلت نحو 426 طنًا من المساعدات الإنسانية، وهي قافلة المساعدات الإماراتية الـ244، و تضمنت طرود "كسوة لأطفال الزيتون" المخصّصة للأطفال، وتضم ملابس ومستلزمات جديدة، إلى جانب طرود غذائية، وأرز، ومواد الإيواء التي تُلبّي احتياجات العائلات المتضررة في القطاع.
تأتي قافلة "لأطفال الزيتون" ضمن سلسلة القوافل والبرامج التي تنفّذها عملية "الفارس الشهم 3"، والتي أطلقتها دولة الإمارات لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر جسر متكامل من المساعدات الجوية والبحرية والبرية، وبمشاركة واسعة من المؤسسات والهيئات الإنسانية الإماراتية، بما يعكس التزام الدولة الثابت بنهج إنساني لا يتوقف عند ظرف أو زمن.
حيث نظّمت مؤسسة "القلب الكبير" مبادرة "كسوة لأطفال الزيتون" لتوفير صندوق مستلزمات الطفل الذي يضم الملابس والاحتياجات الجديدة لأطفال غزة، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وإدخال قدر من الفرح إلى حياتهم اليومية في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.
فيما نُفذت هذه المبادرة بالتعاون مع عملية “الفارس الشهم 3” لتجهيز صناديق المساعدات وإدخالها إلى قطاع غزة عبر المركز اللوجستي في مدينة العريش، ضمن منظومة عمل ميدانية تضمن وصول هذه المساندة إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن.
وتعقيبًا على ذلك، يقول نائب مدير المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية إلى غزة في العريش، أحمد النيادي: "تحمل هذه القافلة بعدًا إنسانيًا خاصًا، لأن جزءًا كبيرًا منها مخصّص للأطفال الأيتام في قطاع غزة من خلال مبادرة "لأطفال الزيتون"، والتي قُدمت ضمنها طرود تتضمن ملابس ومستلزمات جديدة للأطفال، ومن خلال عملية "الفارس الشهم 3" نثمّن هذا الجهد الإنساني الكبير، ونتمنى أن تسهم، ولو بجزء بسيط، في إدخال الابتسامة والفرح إلى قلوب الأطفال في ظل هذه الظروف الصعبة".
كما أضاف النيادي أن عملية "الفارس الشهم 3" تعد امتدادًا لنهج العمل الإنساني الإماراتي الذي يجسّد موقف قيادة وشعب الإمارات في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وأكد أن “الفارس الشهم 3” مستمرة في أداء دورها بالتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الخيرية والإنسانية الإماراتية، لتقديم المساندة والدعم والإغاثة لأهلنا في قطاع غزة بكافة الطرق والإمكانيات المتاحة.
ومن الجدير بالذكر، أنّ عملية "الفارس الشهم 3"، التي انطلقت قبل أكثر من عامين استجابةً لتوجيهات القيادة الإماراتية الرشيدة، تواصل جهودها لتأمين الغذاء والدواء ومواد الإيواء والخدمات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي للأشقاء في غزة.
وقد أنشأت العملية مركزًا لوجستيًا متكاملاً في مدينة العريش يديره فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية ويعمل على تنسيق وتسيير القوافل الإغاثية بشكل مستمر، مساهمةً في إيصال ما يزيد على 100 ألف طن من المساعدات حتى الآن، تأكيدًا على موقف الإمارات الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته بكل الوسائل المتاحة.
-
أخبار متعلقة
-
البيت الأبيض: جنوب إفريقيا تقوض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين
-
روبيو: مقترح السلام في أوكرانيا أعدته الولايات المتحدة
-
إدارة ترامب تنفي أن تكون خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا "قائمة أمنيات روسية"
-
رئيس وزراء أستراليا يعلن التوصل لاتفاق رسمي بشأن استضافة تركيا لقمة كوب31
-
رويترز: الولايات المتحدة بصدد إطلاق مرحلة جديدة من العمليات ضد فنزويلا
-
قادة دول الشمال الأوروبي والبلطيق يتعهدون بمواصلة دعم أوكرانيا
-
صنعاء تصدر أحكامًا بالإعدام على 17 متهماً بـ"التجسس والتخابر"
-
إسرائيل تعلن تصفية قياديين في حزب الله جنوب لبنان