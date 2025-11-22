"توقعوا الأسوأ".. رسالة تهديد من ترامب إلى زيلينسكي

الأحد 2025-11-23 11:22 ص
 

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية أن مسؤولين أميركيين أبلغوا حلفاءهم في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن واشنطن تتجه للضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للموافقة على اتفاق سلام خلال أيام، وذلك تحت تهديد أنه إذا لم توقّع كييف على الاتفاق فستواجه اتفاقًا أسوأ في المستقبل.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع مغلق في كييف ليل الجمعة، قدّم فيه وزير الجيش الأميركي دان دريسكول إحاطة للسفراء، عقب مباحثات مع زيلينسكي واتصال مباشر مع البيت الأبيض.

وقال دريسكول: "لا يوجد اتفاق مثالي، لكن يجب إنجازه عاجلًا لا آجلًا"، بحسب مصدر حضر الاجتماع.

سادت الاجتماع أجواء من القلق والامتعاض، إذ عبّر عدد من السفراء الأوروبيين عن استيائهم من طريقة إدارة الولايات المتحدة للمفاوضات مع روسيا من دون التشاور الكامل مع الحلفاء.

ووصف مصدر اللقاء بأنه "كارثي"، مضيفًا: "كانت حجة (ليس لديكم أوراق تفاوضية) تُعاد من جديد"، في إشارة إلى تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول موقف زيلينسكي في التفاوض.

