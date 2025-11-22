غارات إسرائيلية على شرق وجنوب لبنان

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مرتفعات حرجية في إقليم التفاح والجرمق والعيشية والمحمودية، وأطراف بلدة كفر حمام، في جنوب لبنان. كما شنت طائرات الاحتلال غارتين على محيط بلدة شمسطار في البقاع، شرق لبنان.
وصباح اليوم، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، باستشهاد شاب من بلدة زوطر الشرقية، جراء غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت مركبة في منطقة عين السماحية. ومساء الجمعة، استشهد شخص في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة عند أطراف بلدة فرون، جنوب لبنان.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات والخروقات الإسرائيلية منذ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وبعيد اتفاق وقف إطلاق النار ولغاية 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أسفرت عن 331 شهيدًا و945 جريحًا.
