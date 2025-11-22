مجموعة العشرين تدعو إلى سلام "عادل ودائم" في فلسطين ومناطق نزاع أخرى

05:13 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754753 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دعا قادة مجموعة العشرين في إعلان مشترك السبت، إلى "سلام عادل وشامل ودائم" في أوكرانيا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأراضي الفلسطينية المحتلة. اضافة اعلان





وجاء في الإعلان الذي أصدره قادة قمة مجموعة العشرين في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا "استرشادا بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة برمته ومبادئه، سنعمل من أجل سلام عادل وشامل ودائم في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأراضي الفلسطينية المحتلة وأوكرانيا".



وهذه هي الإشارة الوحيدة إلى أوكرانيا في النص المكون من 30 صفحة، في حين طغت الخطة الأميركية الخاصة بهذا البلد على جدول أعمال القمة، وسط تكثيف الأوروبيين مشاوراتهم لصوغ اقتراح مضاد.

