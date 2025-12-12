سرقة 600 قطعة أثرية عالـية القيمة من متحف بريستول البريطاني

وقالت الشرطة، أنها تسعى للتعرّف على أربعة رجال نشرت صورهم عبر كاميرات المراقبة، بعد اقتحام المخزن فجر 25 أيلول الماضي.
ووفقاً لصحيفة الغارديان، شملت القطع المسروقة معروضات عسكرية، مثل الميداليات والشارات، ومجوهرات تضم عقوداً وأساور وخواتم، إلى جانب قطع فنية زخرفية تتضمن عاجاً منحوتاً وتماثيل برونزية وأواني فضية، إضافة إلى عينات من الجيولوجيا وقطع تاريخية من الحياة الطبيعية.
وأشارت الصحيفة إلى أن متحف "رويال ألبرت ميموريال" في إكستر، تعرض لسرقة مماثلة في أيلول الماضي، حيث استولى شخصان على 17 ساعة أثرية تعود للقرنين الـ18 والـ19 وبندقية قديمة كانت تُستخدم لحماية عربات البريد بعد اقتحام المتحف ليلاً.
