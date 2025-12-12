سرقة 600 قطعة أثرية عالـية القيمة من متحف بريستول البريطاني

الوكيل الإخباري- أعلنت الشرطة البريطانية، أنها تواصل التحقيق في عملية سطو استهدفت مخزناً تابعاً لمتحف بريستول، أسفرت عن سرقة أكثر من 600 قطعة أثرية عالية القيمة من مجموعة الإمبراطورية البريطانية والكومنولث.

اضافة اعلان



وقالت الشرطة، أنها تسعى للتعرّف على أربعة رجال نشرت صورهم عبر كاميرات المراقبة، بعد اقتحام المخزن فجر 25 أيلول الماضي.



ووفقاً لصحيفة الغارديان، شملت القطع المسروقة معروضات عسكرية، مثل الميداليات والشارات، ومجوهرات تضم عقوداً وأساور وخواتم، إلى جانب قطع فنية زخرفية تتضمن عاجاً منحوتاً وتماثيل برونزية وأواني فضية، إضافة إلى عينات من الجيولوجيا وقطع تاريخية من الحياة الطبيعية.