فرض قيود على حركة الطائرات في مطارات جنوب غرب روسيا

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطات النقل الجوي الروسي، اليوم الجمعة، عن فرض قيود مؤقتة على هبوط وإقلاع الطائرات في مطارات جنوب غرب البلاد ومطار فولغوغراد الدولي لأسباب أمنية تتعلق بالسلامة العامة لحركة الطيران والركاب.

اضافة اعلان