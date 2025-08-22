فرض قيود على حركة الطائرات في مطارات جنوب غرب روسيا

وذكرت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي في بيان صحفي :"لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية والركاب تم فرض قيود مؤقتة على استقبال وإرسال الرحلات الجوية في مطارات جنوب غرب البلاد ومطار فولغوغراد، وسيتم الإعلان عن استئناف حركة الطيران في حين زوال الأسباب التي تتعلق بسلامة حركة الطيران".
