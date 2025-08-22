الجمعة 2025-08-22 05:02 م
 

لافروف: لا لقاء مرتقبا بين بوتين وزيلينسكي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
 
الجمعة، 22-08-2025 03:54 م

الوكيل الإخباري-   أكّد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الجمعة، أن "لا خطة لعقد لقاء" بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال لافروف في مقابلة مع شبكة إن بي سي الأميركية إنه "لا خطة لعقد لقاء" موضحا أن بوتين "مستعد للقاء زيلينسكي حين يكون جدول أعمال هذه القمة جاهزا، وجدول الأعمال هذا غير جاهز على الإطلاق".

 
 
