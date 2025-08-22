لافروف: لا لقاء مرتقبا بين بوتين وزيلينسكي

وقال لافروف في مقابلة مع شبكة إن بي سي الأميركية إنه "لا خطة لعقد لقاء" موضحا أن بوتين "مستعد للقاء زيلينسكي حين يكون جدول أعمال هذه القمة جاهزا، وجدول الأعمال هذا غير جاهز على الإطلاق".
