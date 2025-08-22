لافروف: لا لقاء مرتقبا بين بوتين وزيلينسكي

الوكيل الإخباري- أكّد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الجمعة، أن "لا خطة لعقد لقاء" بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

