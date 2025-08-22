لافروف: روسيا لا تعارض مشاركة أوروبا في مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "الجانب الروسي يتعامل بانفتاح مع بعض النقاط المطروحة، في حين يظل المبدأ الأساسي بالنسبة لموسكو هو رفض أي وجود عسكري غربي على الأراضي الأوكرانية، موسكو لا تمانع مناقشة صيغة ضمانات أمنية لأوكرانيا بمشاركة أوروبية، شريطة أن تكون هذه الترتيبات قائمة على مبدأ التكافؤ وتراعي مصالح روسيا الاستراتيجية".
