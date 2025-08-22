لافروف: روسيا لا تعارض مشاركة أوروبا في مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، على أن موسكو لا تعارض مشاركة القوى الأوروبية في مناقشات صيغة الضمانات الأمنية التي ستمنح لأوكرانيا في حال عقد اتفاق سلام، مشددا في الوقت ذاته على أنّ روسيا مستعدة لإبداء قدر من المرونة بشأن بعض القضايا التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال المناقشات حول الأزمة الأوكرانية.

