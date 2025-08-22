الجمعة 2025-08-22 07:53 م
 

لافروف: روسيا لا تعارض مشاركة أوروبا في مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
سيرغي لافروف
 
الجمعة، 22-08-2025 05:09 م

الوكيل الإخباري-    أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، على أن موسكو لا تعارض مشاركة القوى الأوروبية في مناقشات صيغة الضمانات الأمنية التي ستمنح لأوكرانيا في حال عقد اتفاق سلام، مشددا في الوقت ذاته على أنّ روسيا مستعدة لإبداء قدر من المرونة بشأن بعض القضايا التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال المناقشات حول الأزمة الأوكرانية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "الجانب الروسي يتعامل بانفتاح مع بعض النقاط المطروحة، في حين يظل المبدأ الأساسي بالنسبة لموسكو هو رفض أي وجود عسكري غربي على الأراضي الأوكرانية، موسكو لا تمانع مناقشة صيغة ضمانات أمنية لأوكرانيا بمشاركة أوروبية، شريطة أن تكون هذه الترتيبات قائمة على مبدأ التكافؤ وتراعي مصالح روسيا الاستراتيجية".

 
 
