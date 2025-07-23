الأربعاء 2025-07-23 02:15 م
 

بكين تسعى إلى "تعزيز التعاون" مع واشنطن خلال المفاوضات التجارية الأسبوع المقبل

علما الصين والولايات المتحدة
علما الصين والولايات المتحدة
 
الأربعاء، 23-07-2025 12:18 م
الوكيل الإخباري-   قالت الصين الأربعاء، إنّها تسعى إلى "تعزيز التعاون" مع الولايات المتحدة خلال المفاوضات التجارية المقررة الأسبوع المقبل في ستوكهولم.اضافة اعلان


وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون إن "الصين دائما تدعو الأطراف إلى حل القضايا الاقتصادية والتجارية بالحوار والتشاور على قدم من المساواة، للحفاظ على بيئة جيدة من التعاون الدولي، الاقتصادي والتجاري".
 
 
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