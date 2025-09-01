بوتين: أزمة أوكرانيا نتيجة انقلاب مدعوم من الغرب

11:30 ص

الوكيل الإخباري- دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، خلال مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، عن الهجوم العسكري الواسع الذي بدأته موسكو على أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أعوام. اضافة اعلان





وقال بوتين في كلمة أثناء القمة المنعقدة في مدينة تيانجين الصينية: "هذه الأزمة لم تكن ناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، بل كانت نتيجة انقلاب في أوكرانيا دعمه وتسبّب به الغرب".



وأضاف: "السبب الثاني لهذه الأزمة هو المحاولات الدائمة للغرب لجرّ أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".



وحديث بوتين هو إشارة إلى الثورة المؤيدة لأوروبا التي شهدتها أوكرانيا في فترة 2013–2014، وأطاحت بالرئيس المؤيد لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.



وردّت موسكو على ذلك بضمّ شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، ودعم انفصاليين مؤيدين لروسيا في شرق أوكرانيا.



وأتت كلمة بوتين خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين بشمال الصين، والتي يحضرها نحو 20 من قادة منطقة أوراسيا.



ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال الافتتاح، إلى معارضة عقلية الحرب الباردة، وسياسة الترهيب في العلاقات الدولية.



ورأى بوتين أن العالم بات يحتاج إلى "نظام يحلّ بدلًا من النظام المتمحور حول أوروبا، والنظام الأورو-أطلسي اللذين عفا عليهما الزمن، ويأخذ في الاعتبار مصالح أوسع دائرة من الدول".



وأضاف: "نثمّن عاليًا جهود ومقترحات الصين، والهند، والشركاء الاستراتيجيين الآخرين، الهادفة إلى المساهمة في حلّ الأزمة الأوكرانية".



وكان بوتين قد أكد أنه سيبحث، خلال سلسلة من الاجتماعات الثنائية في تيانجين، الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا، خصوصًا عقب القمة التي عقدها مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا في 15 آب.