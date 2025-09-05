بوتين: روسيا ستلتزم بأي اتفاق سلام يعقد مع أوكرانيا

وأضاف بوتين أنه لا يرى أي مبرر لوجود قوات غربية على الأراضي الأوكرانية بعد التوصل إلى تسوية سلمية، موضحاً أن مثل هذا الانتشار العسكري قد يقوض فرص السلام ويعيد إشعال التوترات.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تعلن دفع تعويضات بشأن الطائرة الأذربيجانية المنكوبة
-
مباحثات مصرية قبرصية وبمقدمتها التطورات في قطاع غزة
-
"الشباب" تتبنى هجوما على قاعدة أمريكية في الصومال
-
ترامب: أمريكا خسرت روسيا والهند لصالح الصين
-
موسكو: قنوات الاتصال مع واشنطن مستمرة لإنهاء النزاع مع كييف
-
الفاو: استقرار أسعار الغذاء العالمي في آب
-
استطلاع: 62 مقعدًا للمعارضة و48 لائتلاف نتنياهو في حال إجراء انتخابات بإسرائيل
-
بوتين: أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفا للجيش الروسي