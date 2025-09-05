الجمعة 2025-09-05 05:20 م
 

بوتين: روسيا ستلتزم بأي اتفاق سلام يعقد مع أوكرانيا

الجمعة، 05-09-2025 04:31 م
الوكيل الإخباري-  أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن موسكو ستلتزم بشكل كامل بأي اتفاقات سلام يتم التوصل إليها بشأن الأزمة الأوكرانية، مشدداً على أن بلاده تنظر إلى هذه الاتفاقات باعتبارها السبيل الوحيد لضمان الاستقرار وإنهاء الصراع المستمر منذ سنوات.اضافة اعلان


وأضاف بوتين أنه لا يرى أي مبرر لوجود قوات غربية على الأراضي الأوكرانية بعد التوصل إلى تسوية سلمية، موضحاً أن مثل هذا الانتشار العسكري قد يقوض فرص السلام ويعيد إشعال التوترات.
 
 
