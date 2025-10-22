الأربعاء 2025-10-22 01:30 ص
 

إيطاليا تفتح تحقيقا في سوء معاملة إسرائيل ناشطي أسطول الصمود

الأربعاء، 22-10-2025 12:05 ص
الوكيل الإخباري-  فتحت النيابة العامة في روما تحقيقا في شكاوى قدمها ناشطون إيطاليون شاركوا في أسطول الصمود العالمي الذي هاجمته إسرائيل بشكل غير قانوني بالمياه الدولية واحتجزتهم في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، الثلاثاء، بأن الفريق القانوني للمشاركين في الأسطول ذكر أن النيابة العامة في روما بدأت التحقيق استنادا إلى شكاوى 36 ناشطا إيطاليا تعرّضوا لهجمات بطائرات مسيّرة واعتقال غير قانوني وسوء معاملة وانتهاكات أثناء احتجازهم.

وأمس الاثنين، تقدم الناشط الإيطالي توني لا بيتشيريلا، بشكوى شخصية، ذكر فيها أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه من قبل القوات الإسرائيلية، ووصف احتجاز السفن المشاركة في الأسطول بأنه انتهاك لحقوق الإنسان.

وتضمنت الشكاوى المرفوعة ضد إسرائيل اتهامات مثل محاولة القتل، والتسبب في حادثة سفينة، والقيام بأعمال تهدد أمن الملاحة البحرية والقرصنة وحجز الحرية وسوء المعاملة والتعذيب.

وذكرت تقارير إعلامية أن فتح التحقيق يُعد "الخطوة الأولى نحو تحديد المسؤولية عن الهجمات والانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل ضد المهمة الإنسانية والسلمية لأسطول الصمود العالمي".

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، هاجمت إسرائيل في المياه الدولية بالبحر المتوسط "أسطول الصمود" أثناء محاولته إيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

واعتقلت إسرائيل تعسفيا مئات الناشطين الذين كانوا على متنه، قبل أن تفرج عن معظمهم وتقوم بترحيلهم، وسط شهادات عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

الجزيرة 
 
 
