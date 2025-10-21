الثلاثاء 2025-10-21 11:55 م
 

وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل نهاية الأسبوع أو خلال الأيام المقبلة

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
الثلاثاء، 21-10-2025 11:00 م
الوكيل الإخباري-   يعتزم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، زيارة إسرائيل نهاية الأسبوع أو خلال الأيام المقبلة، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مصادر أمريكية وإسرائيلية.اضافة اعلان


ووصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسرائيل الثلاثاء، في زيارة طارئة تهدف إلى تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وسط تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق شرق رفح جنوبي القطاع.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن زيارة فانس تأتي في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنقاذ الهدنة التي تم التوصل إليها قبل أيام فقط، ضمن خطة البيت الأبيض لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في غزة.

