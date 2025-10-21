وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل نهاية الأسبوع أو خلال الأيام المقبلة

ووصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسرائيل الثلاثاء، في زيارة طارئة تهدف إلى تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وسط تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق شرق رفح جنوبي القطاع.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن زيارة فانس تأتي في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنقاذ الهدنة التي تم التوصل إليها قبل أيام فقط، ضمن خطة البيت الأبيض لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في غزة.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
دول ترفض إرسال قوات إلى غزة خشية الاصطدام بحماس
-
ترامب يورّط نفسه: ترشيح جديد يوحّد الجمهوريين والديمقراطيين ضده
-
مصرع 30 شخصا وإصابة 40 آخرين جراء انفجار صهريج في نيجيريا
-
مصر تحذر إثيوبيا من عواقب ما تقوم به
-
مدير متحف اللوفر يقدر الأضرار الناجمة عن السرقة بأكثر من 80 مليون يورو
-
إعلام أمريكي: محمد بن سلمان وترامب سيوقعان اتفاقات كبرى في نوفمبر
-
ورشة حول كشف التزييف باستخدام الذكاء الاصطناعي
-
ترامب: لم يحن الوقت للتدخل عسكريا ضد حماس