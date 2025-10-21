دول ترفض إرسال قوات إلى غزة خشية الاصطدام بحماس

وتتضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة تشكيل قوة أمنية دولية لحفظ السلام بالقطاع، إلا أن بعض الدول تتردد في الانضمام إليها بسبب المخاطر المحيطة، وغموض مهمتها، واحتمال اعتبارها قوات احتلال، وفقًا لما أوردته الصحيفة.
وتعتمد خطة ترامب، المؤلفة من 20 بندًا، على وقف إطلاق النار، وتجريد حماس من سلاحها، ونشر قوة دولية لحفظ السلام. يأتي ذلك بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، بهدف تأمين المناطق، ومنع دخول الأسلحة، وتسهيل توزيع المساعدات، وتدريب شرطة فلسطينية.
وأوضح المصدر أن تشكيل ونشر قوة دولية في القطاع سيحدد ما إذا كان وقف إطلاق النار الحالي سيصبح اتفاقًا دائمًا، وما إذا كان الإسرائيليون والفلسطينيون سيتجهون نحو سلام دائم.
وأفادت الصحيفة، نقلًا عن دبلوماسيين ومسؤولين من عدة دول مطلعة على سير المفاوضات، أن غموض مهمة تلك القوات يمثل العقبة الأكبر أمام تشكيلها ونشرها.
وأكد ممثلون عن دول عدة مرشحة للمشاركة في قوات حفظ السلام عدم إرسال قواتهم قبل توضيح مهمة القوة بدقة عقب وصولها إلى غزة، حسبما أفاد دبلوماسيون مطلعون على المناقشات.
وأوضحت المصادر أن تلك الدول لا ترغب في إرسال جنودها لمواجهة حماس نيابة عن إسرائيل.
ورفضت بعض الدول، خلال مفاوضات خاصة، تمركز قواتها داخل المدن في غزة، نظرًا للمخاطر التي تشكلها أنفاق حماس والمسلحون المنتشرون في تلك المناطق.
ويسعى الوسطاء إلى نشر قوات حفظ السلام في غزة لإرساء الاستقرار، قبل أن تعيد حماس تنظيم صفوفها في المناطق التي انسحبت منها إسرائيل.
وتشمل المناقشات الأخيرة دولًا مثل إندونيسيا ومصر وتركيا وأذربيجان، حسبما أفاد دبلوماسيون.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في بيان، انضمام حكومته إلى القوة التي ستشرف على وقف إطلاق النار، لكنه لم يوضح ما إذا كان يشير إلى قوة الاستقرار الدولية.
وأكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، استعداد بلاده لنشر أكثر من 20 ألف جندي "للمساعدة في إحلال السلام بقطاع غزة".
