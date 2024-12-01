بيسكوف: مذكرات ميركل أظهرت أنها كانت تنوي الخداع عبر اتفاقات مينسك

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن مذكرات المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، تظهر أنها كانت تنوي في قرارة نفسها خداع الجانب الروسي مما تسبب بفشل اتفاقيات مينسك.



وأضاف بيسكوف في حديث تلفزيوني: "يتضح الآن من خلال كلماتها ومن خلال مذكراتها، أنها كانت تنوي خداع الجانب الروسي فيما يتعلق باتفاقيات مينسك".



وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، كان يأمل حقا بوجود نهج بناء ومتساو ومتبادل المنفعة في العلاقات معهم وكان "يؤمن بذلك بصدق. لقد فعل الرئيس كل شيء لتحقيق هذا المستوى من العلاقات مع ألمانيا، وكان مستعدا لقبول مخاوف الجانب الآخر. لكن من الواضح أن ذلك لم يكن يتوافق بتاتا مع المزاج الحقيقي الذي كان داخل ميركل في ذلك الوقت".

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وشدد بيسكوف على أن الرئيس بوتين كان يثق، أنه من خلال التعاون يمكن تحقيق الاستقرار والتأمين ضد المخاطر الجيوسياسية. لقد آمن بصدق بكل ذلك، وفعل كل شيء لتحقيقه.



تزعم ميركل في مذكراتها، بأن الرئيس بوتين خلال أحد لقاءاتها معه، قام بإخافتها عمدا بكلبه من نوع لابرادور وفي محاولة لإظهار القوة.



ووفقا لممثل الكرملين، يدل كل ذلك على أن ميركل لم تكن في الواقع منفتحة وصريحة خلال الحوار مثل بوتين.



شغلت ميركل منصب المستشارة الفيدرالية لألمانيا في الفترة من عام 2005 إلى عام 2021.