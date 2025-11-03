خامنئي: لا تعاون مع أميركا ما دامت تدعم إسرائيل

وقال خامنئي خلال تجمع طلابي في طهران بمناسبة الذكرى السنوية لاقتحام السفارة الأميركية عام 1979: "إذا تخلت الولايات المتحدة بشكل تام عن دعم النظام الصهيوني، وسحبت قواعدها العسكرية من المنطقة، وامتنعت عن التدخل في شؤونها، فعندها يمكن النظر في إمكانية التعاون معها".
وأضاف أن "الولايات المتحدة بطبيعتها المتغطرسة لا تقبل إلا الخضوع"، مشدّدًا على أن قوة إيران هي الضمانة الأساسية لحصانتها.
تأتي تصريحات خامنئي بعد الحرب غير المسبوقة التي اندلعت بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي، والتي شهدت تدخلاً أميركيًا عبر قصف منشآت إيرانية، وردّت عليها طهران بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 24 يونيو.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران. وفي سبتمبر الماضي، أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات ضمن آلية "سناب باك"، بعد تفعيلها من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
سكاي نيوز
