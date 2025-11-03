الثلاثاء 2025-11-04 12:02 ص
 

خامنئي: لا تعاون مع أميركا ما دامت تدعم إسرائيل

الإثنين، 03-11-2025 11:23 م
الوكيل الإخباري-  أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الاثنين، أن طهران لن تتعاون مع الولايات المتحدة إلا إذا غيرت واشنطن سياستها في المنطقة، وتخلت عن دعمها لإسرائيل وسحبت قواعدها العسكرية.اضافة اعلان


وقال خامنئي خلال تجمع طلابي في طهران بمناسبة الذكرى السنوية لاقتحام السفارة الأميركية عام 1979: "إذا تخلت الولايات المتحدة بشكل تام عن دعم النظام الصهيوني، وسحبت قواعدها العسكرية من المنطقة، وامتنعت عن التدخل في شؤونها، فعندها يمكن النظر في إمكانية التعاون معها".

وأضاف أن "الولايات المتحدة بطبيعتها المتغطرسة لا تقبل إلا الخضوع"، مشدّدًا على أن قوة إيران هي الضمانة الأساسية لحصانتها.

تأتي تصريحات خامنئي بعد الحرب غير المسبوقة التي اندلعت بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي، والتي شهدت تدخلاً أميركيًا عبر قصف منشآت إيرانية، وردّت عليها طهران بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 24 يونيو.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران. وفي سبتمبر الماضي، أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات ضمن آلية "سناب باك"، بعد تفعيلها من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

سكاي نيوز
 
 
