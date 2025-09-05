ترامب: أمريكا خسرت روسيا والهند لصالح الصين

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "يبدو أننا خسرنا الهند وروسيا أمام الصين، أعمق وأظلم قوى العالم. أتمنى لهما مستقبلا طويلا ومزدهرًا معا".
وكان الرئيس الأمريكي قد علق في وقت سابق على صورة التقطت لبوتين مع شي والزعيم الكوري الشمالي خلال احتفالات الذكرى السنوية لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، قائلا: "أراهن أنهم يخططون لأمر ما ضدنا!"، في إشارة اعتبرها بعض المراقبين تلميحًا إلى "مؤامرة ثلاثية" محتملة.
ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذه التعليقات بقوله: "رئيس الولايات المتحدة يتمتع بحس الفكاهة، كل شيء واضح، نعرف هذا جيدا".
وعاد ترامب وأكد أمس أنه يتمتع بـ"علاقات جيدة" مع بوتين وشي وكيم.
