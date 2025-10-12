ترامب: "إجراءات العزل الأوكرانية" كانت تزويرا أكبر من "ووترغيت"

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محاولة عزله خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للدولة كانت تزويرا يتجاوز في حجمه فضيحة "ووترغيت".



وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "كان تزوير العزل المتعلق بأوكرانيا (ضدي) خدعة غير قانونية وأكبر بكثير من ووترغيت".

وأضاف: "آمل بصدق أن تقوم الجهات المعنية، بما في ذلك الكونغرس، بالتحقيق في هذه القضية! كان آدم شيف (السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا) غير نزيه وفاسدا للغاية. لقد تم انتهاك الكثير من القوانين والبروتوكولات، وانتهاكها بفظاظة".