ترامب: "إجراءات العزل الأوكرانية" كانت تزويرا أكبر من "ووترغيت"

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "كان تزوير العزل المتعلق بأوكرانيا (ضدي) خدعة غير قانونية وأكبر بكثير من ووترغيت".
وأضاف: "آمل بصدق أن تقوم الجهات المعنية، بما في ذلك الكونغرس، بالتحقيق في هذه القضية! كان آدم شيف (السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا) غير نزيه وفاسدا للغاية. لقد تم انتهاك الكثير من القوانين والبروتوكولات، وانتهاكها بفظاظة".
