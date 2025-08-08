السبت 2025-08-09 01:46 ص
 

ترامب: سألتقي ببوتين قريبا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الجمعة، 08-08-2025 11:53 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيلتقي قريبا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه سيجري الكشف عن مكان اللقاء قريبا.

اضافة اعلان


وقال ترامب للصحفيين: "سألتقي قريبا جدا بالرئيس بوتين. كان من الممكن أن يكون اللقاء أبكر، لكن أعتقد أن هناك ترتيبات أمنية يضطر بعضهم، للأسف، إلى اتخاذها".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يرحب باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا

اليسار علي القعقاع.. مبارك النجاح

مناسبات اليسار علي القعقاع.. مبارك النجاح

ابراهيم سمير نصر

مناسبات ابراهيم سمير نصر .. مبارك النجاح

تعبيرية

الطقس تطورات الموجة الحارة التي تؤثر على الاردن - تحذيرات

ترامب: اتفاق بين روسيا وأوكرانيا سيشمل "تبادل أراض"

عربي ودولي ترامب: اتفاق بين روسيا وأوكرانيا سيشمل "تبادل أراض"

وزير الطاقة السوري محمد البشير

عربي ودولي وزير الطاقة السوري يبشر السوريين بساعات من الكهرباء لم يعهدوها من عشرات السنين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: سألتقي ببوتين قريبا

إرشيفية

أخبار محلية الحملة الأردنية توزع وجبات طعام في مستشفيات شمال قطاع غزة



 
 





الأكثر مشاهدة