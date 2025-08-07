ترامب: مليارات الدولارات تتدفق إلى الولايات المتحدة مع بدء فرض الرسوم الجديدة

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال مع انقضاء مهلة السابع من آب التي حددها لبدء فرض هذه الرسوم "إنه منتصف الليل، مليارات الدولارات جراء التعرفات تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأميركية!".
