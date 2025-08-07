الخميس 2025-08-07 10:47 ص
 

ترامب: مليارات الدولارات تتدفق إلى الولايات المتحدة مع بدء فرض الرسوم الجديدة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الخميس، 07-08-2025 09:43 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إن "مليارات الدولارات" تتدفق إلى الولايات المتحدة مع بدء فرض تعرفات جمركية جديدة على المنتجات الواردة من عشرات دول العالم.اضافة اعلان


وكتب ترامب على منصته تروث سوشال مع انقضاء مهلة السابع من آب التي حددها لبدء فرض هذه الرسوم "إنه منتصف الليل، مليارات الدولارات جراء التعرفات تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأميركية!".
 
 
