ترامب يجيز نشر "كل القوات المسلحة الضرورية" في بورتلاند

الوكيل الإخباري- أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، بنشر الجيش في مدينة رابعة هي بورتلاند، وأجاز استخدام "القوة عند الضرورة" في إطار مكافحته الجريمة في المدن التي يهيمن عليها الديمقراطيون.

وقال ترامب على منصته تروث سوشال "بناء على طلب وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أوجه وزير الحرب بيت هيغسيث لنشر كل القوات المسلحة اللازمة لحماية بورتلاند التي دمرتها الحرب ومرافق دائرة الهجرة والجمارك (آيس) التي تحاصرها أنتيفا وغيرها من الإرهابيين المحليين".