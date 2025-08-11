ترامب يعلن حالة الطوارئ في واشنطن

وقال ترامب في تصريحات عاجلة إن "الوضع الأمني في العاصمة يزداد سوءاً"، مشدداً على أن السلطات ستتخذ إجراءات حازمة "لتنظيفها بسرعة"، قبل الانتقال إلى مدن أخرى تعاني من أوضاع مشابهة.
وأوضح الرئيس الأميركي أن القرار يهدف إلى إعادة الاستقرار والنظام، مؤكداً استعداد إدارته لنشر قوات الجيش في العاصمة "إذا تطلب الأمر"، في إطار ما وصفه بخطة شاملة لمعالجة الانفلات الأمني في المدن الكبرى.
