ترامب يعلن حالة الطوارئ في واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، حالة الطوارئ في العاصمة واشنطن، على خلفية ما وصفه بـ"تدهور الوضع الأمني"، مؤكداً أن جهاز شرطة العاصمة سيخضع لإشراف وزيرة العدل بام باندي، وأن قوات من الحرس الوطني ستنتشر في المدينة لدعم الأمن.





وقال ترامب في تصريحات عاجلة إن "الوضع الأمني في العاصمة يزداد سوءاً"، مشدداً على أن السلطات ستتخذ إجراءات حازمة "لتنظيفها بسرعة"، قبل الانتقال إلى مدن أخرى تعاني من أوضاع مشابهة.



وأوضح الرئيس الأميركي أن القرار يهدف إلى إعادة الاستقرار والنظام، مؤكداً استعداد إدارته لنشر قوات الجيش في العاصمة "إذا تطلب الأمر"، في إطار ما وصفه بخطة شاملة لمعالجة الانفلات الأمني في المدن الكبرى.