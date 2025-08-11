الإثنين 2025-08-11 07:40 م
 

ترامب يعلن حالة الطوارئ في واشنطن

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الإثنين، 11-08-2025 06:02 م
الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، حالة الطوارئ في العاصمة واشنطن، على خلفية ما وصفه بـ"تدهور الوضع الأمني"، مؤكداً أن جهاز شرطة العاصمة سيخضع لإشراف وزيرة العدل بام باندي، وأن قوات من الحرس الوطني ستنتشر في المدينة لدعم الأمن.اضافة اعلان


وقال ترامب في تصريحات عاجلة إن "الوضع الأمني في العاصمة يزداد سوءاً"، مشدداً على أن السلطات ستتخذ إجراءات حازمة "لتنظيفها بسرعة"، قبل الانتقال إلى مدن أخرى تعاني من أوضاع مشابهة.

وأوضح الرئيس الأميركي أن القرار يهدف إلى إعادة الاستقرار والنظام، مؤكداً استعداد إدارته لنشر قوات الجيش في العاصمة "إذا تطلب الأمر"، في إطار ما وصفه بخطة شاملة لمعالجة الانفلات الأمني في المدن الكبرى.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

المرشد الإيراني علي خامنئي

عربي ودولي وزير دفاع إسرائيل يهدد خامنئي: اخرج من المخبأ وانظر للسماء

ا

طب وصحة سر اللون الأحمر للدم والأزرق في الأوردة

ا

أخبار محلية مهرجان في المفرق بعنوان "يوم فرح"

أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يوجه ضربة قوية للكيان

أسواق ومال أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يوجه ضربة قوية للكيان

مصر .. 5 بلاغات عاجلة بسبب مقال ضد مسؤول كبير

عربي ودولي مصر .. 5 بلاغات عاجلة بسبب مقال ضد مسؤول كبير

ا

أخبار محلية "العقبة الاقتصادية" تبحث مع صندوق أموال الضمان المشاريع المشتركة

ا

أخبار محلية مدير عام هيئة الإعلام: قريبًا.. نظام جديد لتنظيم الإعلام الرقمي بالأردن

خطوات عملية للحد من مخاطر نقل المواد الخطرة في الأردن

أخبار محلية خطوات عملية للحد من مخاطر نقل المواد الخطرة في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة