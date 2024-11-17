الوكيل الإخباري- دعا رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، خلال المؤتمر الختامي لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، إلى تكثيف الجهود الدولية المشتركة لحل الأزمة الأوكرانية.



وقال ترودو في كلمة ألقاها خلال المؤتمر إنه تم إنهاء الكثير من العمل في إطار الأزمة الأوكرانية لكن لإنهاء النزاع بشكل نهائي تبرز الحاجة الماسة إلى تكثيف التفاعل الدولي لتحقيق إنتاجية أكبر بهذا الصدد.

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وأضاف: "أعتقد أن الجميع يدرك أهمية وقف العنف على أراضي أوكرانيا وإنهاء النزاعات في جميع أنحاء العالم، سنواصل التعاون الوثيق مع فلاديمير زيلينسكي والأوكرانيين، وسيتطلب ذلك منا جميعا الانخراط ضمن هذه العملية بمستوى معين بالشراكة مع زملاء تختلف آراؤهم عنا، وبمستوى ثقافة منخفض".



في 18 أكتوبر قدم زيلينسكي المنتهية ولايته ما أسماها "خطة النصر" للبرلمان الأوكراني للمرة الأولى، بعد أن عرضها قبل ذلك على الرئيس الأمريكي جو بايدن ومرشحي الرئاسة كاملا هاريس ودونالد ترامب. وتتضمن "خطة النصر" التي ظهرت في وسائل الإعلام للمرة الأولى في أغسطس الماضي دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف "الناتو"، وتعزيز دفاعها، ونشر "حزمة درع صاروخي استراتيجي غير نووي شامل"، والمساعدة في تطوير الاقتصاد الأوكراني.



من جانبه، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن "خطة النصر" تكرر في الواقع الخطة الأمريكية لمحاربة روسيا حتى آخر أوكراني. ووفقا له، لتحقيق السلام، يجب على نظام كييف أن "يستيقظ" ويدرك عدم جدوى سياساته.

RT