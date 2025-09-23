تعطيل الأنشطة في 10 مدن كبيرة جنوبي الصين بسبب إعصار

06:07 ص

الوكيل الإخباري- أمرت السلطات الصينية، الثلاثاء، بتعطيل العمل والمدارس والمواصلات في أكثر من عشر مدن رئيسة في جنوب البلاد، بسبب اقتراب الإعصار راغاسا. اضافة اعلان





وقالت السلطات في منطقة شنتشن، في بيان: "من المتوقّع أن يُسبّب الإعصار آثارًا وخيمة من الرياح والأمطار والأمواج والفيضانات، ابتداءً من ليلة 23 أيلول"، مشيرةً إلى أنّه "باستثناء فرق الإنقاذ ومقدّمي الخدمات الأساسية، يُرجى عدم الخروج إلا للضرورة".