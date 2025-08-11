حالة صدمة .. قناديل البحر تغلق أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا الغربية

وقالت شركة كهرباء فرنسا المشغلة للمحطة في بيان يوم الاثنين، إن هناك تراكما هائلا وغير متوقع لقناديل البحر في محطات ضخ المياه المستخدمة لتبريد المفاعلات والتي تقع في الجزء غير النووي من المحطة.
ووفقا للبيان، تم إغلاق ثلاث وحدات تلقائيا مساء الأحد، تلاها إغلاق الوحدة الرابعة في وقت مبكر من صباح الاثنين.
وأكدت الشركة على موقعها الإلكتروني أن عمليات الإغلاق التلقائي للوحدات 2 و3 و4 و6 لم يكن لها أي تأثير على سلامة المنشآت أو سلامة الأفراد أو البيئة.
وبناء على ذلك، تم إيقاف تشغيل المصنع بشكل مؤقت، حيث تخضع وحدتي الإنتاج الأخرى 1 و5 حاليا للصيانة.
وأشارت شركة كهرباء فرنسا إلى أن فرق المصنع تقوم حاليا بإجراء التشخيصات والتدخلات اللازمة لتتمكن من إعادة تشغيل وحدات الإنتاج بأمان.
وتقع محطة غرافيلين على شواطئ بحر الشمال المطل على القنال الإنجليزي، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا الغربية من حيث عدد المفاعلات وقدرتها الإنتاجية (6 مفاعلات تعمل بالماء المضغوط كل منها بقدرة 900 ميغاواط).
ومن المقرر أيضا أن تستوعب المحطة مفاعلين من الجيل الجديد (EPR2) بقدرة 1600 ميغاوات لكل منهما بحلول عام 2040.
روسيا اليوم
