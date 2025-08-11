الإثنين 2025-08-11 10:56 م
 

حالة صدمة .. قناديل البحر تغلق أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا الغربية

محطة طاقة نووية
محطة طاقة نووية
 
الإثنين، 11-08-2025 10:18 م
الوكيل الإخباري-   تم إغلاق 4 مفاعلات في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا الغربية والواقعة بمدينة غرافلين شمال فرنسا، بسبب وجود مجموعة كبيرة من قناديل البحر في محطات ضخ المياه.اضافة اعلان


وقالت شركة كهرباء فرنسا المشغلة للمحطة في بيان يوم الاثنين، إن هناك تراكما هائلا وغير متوقع لقناديل البحر في محطات ضخ المياه المستخدمة لتبريد المفاعلات والتي تقع في الجزء غير النووي من المحطة.

ووفقا للبيان، تم إغلاق ثلاث وحدات تلقائيا مساء الأحد، تلاها إغلاق الوحدة الرابعة في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وأكدت الشركة على موقعها الإلكتروني أن عمليات الإغلاق التلقائي للوحدات 2 و3 و4 و6 لم يكن لها أي تأثير على سلامة المنشآت أو سلامة الأفراد أو البيئة.

وبناء على ذلك، تم إيقاف تشغيل المصنع بشكل مؤقت، حيث تخضع وحدتي الإنتاج الأخرى 1 و5 حاليا للصيانة.

وأشارت شركة كهرباء فرنسا إلى أن فرق المصنع تقوم حاليا بإجراء التشخيصات والتدخلات اللازمة لتتمكن من إعادة تشغيل وحدات الإنتاج بأمان.

وتقع محطة غرافيلين على شواطئ بحر الشمال المطل على القنال الإنجليزي، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا الغربية من حيث عدد المفاعلات وقدرتها الإنتاجية (6 مفاعلات تعمل بالماء المضغوط كل منها بقدرة 900 ميغاواط).

ومن المقرر أيضا أن تستوعب المحطة مفاعلين من الجيل الجديد (EPR2) بقدرة 1600 ميغاوات لكل منهما بحلول عام 2040.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدانات نيابية ونقابية لجريمة الاحتلال استهداف الصحفيين

أخبار محلية إدانات نيابية ونقابية لجريمة الاحتلال استهداف الصحفيين

ا

أخبار محلية 3 وفيات و5 إصابات بحريق محل للعطور في ماركا ​

ماكرون وزوجته

عربي ودولي ماكرون وزوجته يجمعان معلومات عن الصحفية التي ادعت أن بريجيت مولودة ذكرا

ا

أخبار محلية زراعة الكورة تدعو المزارعين لاستكمال أوراقهم للاستفادة من مشروع استصلاح الأراضي

محطة طاقة نووية

عربي ودولي حالة صدمة .. قناديل البحر تغلق أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا الغربية

ا

أخبار محلية بحث التعاون بين بلدية الرمثا ومؤسسة الإعمار

ت

أخبار محلية نقابة الصيادلة تطلق حملتها الثالثة "أنقذوا أطفال غزة"

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير

فلسطين زامير: الجيش الإسرائيلي سيعرف كيف يسيطر على مدينة غزة



 
 





الأكثر مشاهدة