خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء السعودية

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية يوم الخميس المقبل، الموافق 22 من جمادى الأولى 1447هـ، حسب تقويم أم القرى، تأسّيًا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.





وقال الديوان الملكي السعودي في بيان صدر اليوم، إن الدعوة تأتي للحث على الإكثار من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإحسان إلى عباده، والإكثار من نوافل الطاعات من صدقاتٍ وصلواتٍ وأذكار، والتيسير على الناس وتفريج كُربهم، رجاءً بأن يرفع الله الغلاء ويُنزِل رحمته على البلاد والعباد.



وأوضح البيان ضرورة حرص كل قادر على أداء صلاة الاستسقاء، عملًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارًا للافتقار إلى الله جلّ وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فالله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والرجاء.



واختُتم البيان بسؤال الله أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء المسلمين، وأن يجعل ما ينزله من الغيث رحمة ونفعًا، إنه سميعٌ مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.