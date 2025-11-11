ترامب يصف الاتفاق الرامي لإنهاء الإغلاق الحكومي بأنه "جيد جدا"

05:20 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753339 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باتفاق تسوية يرمي لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، ووصفه بأنه "جيد جدا". اضافة اعلان





وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي، إن الإغلاق الحكومي سينتهي "سريعا جدا".



وأضاف ردا على سؤال بشأن التزامه بشروط الاتفاق المتضمّنة إعادة موظفين فدراليين تم فصلهم خلال الإغلاق إلى عملهم، إنه "سيلتزم بالاتفاق" وإن "الاتفاق جيد جدا".