ترامب يصف الاتفاق الرامي لإنهاء الإغلاق الحكومي بأنه "جيد جدا"

وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي، إن الإغلاق الحكومي سينتهي "سريعا جدا".
وأضاف ردا على سؤال بشأن التزامه بشروط الاتفاق المتضمّنة إعادة موظفين فدراليين تم فصلهم خلال الإغلاق إلى عملهم، إنه "سيلتزم بالاتفاق" وإن "الاتفاق جيد جدا".
