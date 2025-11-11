الثلاثاء 2025-11-11 05:47 ص
 

ترامب يصف الاتفاق الرامي لإنهاء الإغلاق الحكومي بأنه "جيد جدا"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 11-11-2025 05:20 ص
الوكيل الإخباري-   أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باتفاق تسوية يرمي لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، ووصفه بأنه "جيد جدا".اضافة اعلان


وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي، إن الإغلاق الحكومي سينتهي "سريعا جدا".

وأضاف ردا على سؤال بشأن التزامه بشروط الاتفاق المتضمّنة إعادة موظفين فدراليين تم فصلهم خلال الإغلاق إلى عملهم، إنه "سيلتزم بالاتفاق" وإن "الاتفاق جيد جدا".
 
 
