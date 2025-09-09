دخان متصاعد من موقع الانفجار في الدوحة

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر، قولها إن انفجارات الدوحة محاولة اغتيال لقيادات في حماس.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك، نفذا عبر سلاح الجو، الثلاثاء، هجوما مُستهدفا على القيادة العليا لحركة حماس.
واستهدف الهجوم وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، أعضاء قيادة حماس وهم مسؤولون مباشرةً عن تنفيذ أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول وشن الحرب على إسرائيل.
-
أخبار متعلقة
-
غوتيريش يدين انتهاك سيادة دولة قطر
-
أول بيان من الداخلية القطرية بعد هجوم الكيان
-
الكشف عن مصير المستهدفين في الهجوم على قطر
-
قطر تعلن عن هجوم إسرائيلي "جبان" استهدف أعضاء من حماس في الدوحة
-
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قيادات عليا لحركة حماس في قطر
-
وسائل إعلام إسرائيلية: الهجوم في قطر استهدف وفد حماس المفاوض
-
"رويترز": تصاعد دخان من حي كتارا بالعاصمة القطرية بعد دوي انفجار
-
بلجيكا تؤكد أهمية التحقيق بحادثة أسطول الصمود في تونس