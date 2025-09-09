دخان متصاعد من موقع الانفجار في الدوحة

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الهجوم في قطر استهدف وفد حماس المفاوض.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر، قولها إن انفجارات الدوحة محاولة اغتيال لقيادات في حماس.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك، نفذا عبر سلاح الجو، الثلاثاء، هجوما مُستهدفا على القيادة العليا لحركة حماس.