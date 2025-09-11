صحيفة: ترامب أبلغ نتنياهو بأن قرار استهداف حماس بقطر لم يكن حكيما

وأدلى ترامب بهذه التعليقات خلال ما وصفته الصحيفة باتصال هاتفي حاد، الثلاثاء، عقب الهجوم.
ووفقًا للصحيفة، فقد رد نتنياهو بأن الفرصة كانت قصيرة لشنّ الهجمات وأنه استغلها.
وأضافت الصحيفة أن اتصالًا ثانيًا جرى بينهما في وقت لاحق من الثلاثاء وكان وديًا، وسأل ترامب فيه نتنياهو عما إذا كان الهجوم قد نجح.
