مشروع بيان صحفي بمجلس الأمن بشأن الهجوم على قطر

الوكيل الإخباري- قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن فرنسا وبريطانيا وزعتا مشروع بيان صحفي على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة.





وأفادت المصادر بأن مشروع البيان يعرب عن قلق أعضاء مجلس الأمن البالغ إزاء الهجوم الإسرائيلي، كما يأسف بشدة لوفاة مدنيين خلال هذا الاعتداء.



ويؤكد مشروع البيان على أهمية وقف التصعيد في المنطقة، ويعرب عن تضامن أعضاء المجلس مع دولة قطر في ظل هذا الهجوم.



كما شدد مشروع البيان على دعم مجلس الأمن لسيادة قطر وسلامة أراضيها، وذلك تماشيًا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.